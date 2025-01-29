Два пожара произошло в Псковской области за сутки

10:20, 29 января 2025, ПАИ

Два пожара ликвидировали пожарные в Псковской области за сутки, сообщается в Telegram-канале «Псковская сводка. ПАИ».

28 января в 18:34 произошёл пожар на улице Садовой в Порхове. В бане огонь повредил кровлю. Предположительной причиной возгорания стала неисправность отопительной печи. Пожарные спасли жилой дом и баню. К ликвидации привлекались пять специалистов и две единицы техники.

Также 29 января в 3:52 поступило сообщение о возгорании бани в деревне Чернея Себежского района. Возможная причина пожара – короткое замыкание электропроводки в бане.