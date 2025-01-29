Более четырёх тонн неучтённых зонтиков, ноутбуков и колготок обнаружили псковские таможенники в фуре на российско-эстонской границе

10:47, 29 января 2025, ПАИ

Более четырех тонн неучтённых товаров обнаружили псковские таможенники на российско-эстонской границе в МАПП «Шумилкино».

Транспортное средство следовало транзитом в Бельгию. Иностранный перевозчик предъявил таможенникам документы на перемещаемый товар, но во время досмотра обнаружилось несоответствие заявленных сведений фактическим. В грузовом отсеке автомобиля находилось 298 коробок с товарами, о которых перевозчик не сообщил на таможне.

В коробках перемещались ноутбуки, зонтики, бижутерия, женские носки и колготки, футболки, вязаные шапки, комплекты постельного белья, пледы и покрывала, скатерти, женская обувь, свитеры, кардиганы и другие товары народного потребления. Их общий вес превышает 4,3 тонны.

По факту сообщения в таможенный орган недостоверных сведений о количестве грузовых мест, весе брутто товаров, наименовании товаров при убытии с таможенной территории Евразийского экономического союза возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 3 ст. 16.1 КоАП РФ.