До +8 градусов ожидается в Псковской области 30 января
Облачная погода с небольшими осадками в виде дождя ожидается в Псковской области 30 января, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.
Ветер будет дуть со скоростью от шести до 11 метров в секунду.
Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, а днём синоптики прогнозируют от +3 до +8 градусов. Атмосферное давление будет низким.
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