До +8 градусов ожидается в Псковской области 30 января

12:46, 29 января 2025, ПАИ

Облачная погода с небольшими осадками в виде дождя ожидается в Псковской области 30 января, сообщили ПАИ в Псковском гидрометцентре.

Ветер будет дуть со скоростью от шести до 11 метров в секунду.

Температура воздуха ночью составит от +1 до +6 градусов, а днём синоптики прогнозируют от +3 до +8 градусов. Атмосферное давление будет низким.