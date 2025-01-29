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Происшествия

Лес более чем на четыре миллиона рублей вырубили в Красногородском округе. Нарушителю грозит семь лет тюрьмы

До семи лет тюрьмы грозит виновному в незаконной вырубке леса в Красногородском муниципальном округе, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

Лес вырубили вблизи деревни Якушево. Причинён ущерб на сумму более 4,4 миллиона рублей. Человека, причастного к вырубке леса и его транспортировке, установили.

Прокуратура муниципалитета признала законным постановление следственного органа о возбуждении уголовного дела по части 3 статьи 260 УК РФ (незаконная рубка лесных насаждений, совершённая в особо крупном размере). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет. Ход и результаты расследования уголовного дела поставлены на контроль в местной прокуратуре, уточнили в пресс-службе.

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