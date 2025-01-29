Немецких коров не пропустили через госграницу в Псковской области

11:52, 29 января 2025, ПАИ

30 племенных коров немецкого происхождения не пропустили через госграницу в МАПП «Бурачки» в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Коров везли из Венгрии в Казахстан. В связи с ухудшением эпизоотической обстановки по ящуру в Германии Россельхознадзор с 15 января 2025 года ввёл временные ограничения на ввоз немецкого крупного рогатого скота.

В итоге ввоз племенных немецких животных на таможенную территорию ЕАЭС запретили, оформили декларацию о возврате коров и вернули их на сопредельную территорию, уточнили в пресс-службе.