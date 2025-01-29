Водитель «Нивы» сбил велосипедиста на пешеходном переходе в Великих Луках
Водитель «Нивы» сбил велосипедиста на нерегулируемом пешеходном переходе в Великих Луках, сообщает телеграм-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
ДТП произошло на перекрёстке Октябрьского проспекта и улицы Первомайской. Велосипедист госпитализирован.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели ПСО Великих Лук и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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