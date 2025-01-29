Пенсионер пропал в Пыталовском округе

12:00, 29 января 2025, ПАИ

76-летний Иван Сарапулов пропал в деревне Поярково Пыталовского муниципального округа. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по региону.

С 19 января местонахождение пенсионера неизвестно.

Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза.

Был одет в чёрную куртку с синими вставками, тёмно-серые спортивные брюки, чёрные сапоги и тёмно-серую шапку.

Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ивана Сарапулова, просят позвонить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.