Пенсионер пропал в Пыталовском округе
76-летний Иван Сарапулов пропал в деревне Поярково Пыталовского муниципального округа. Об этом сообщает поисковый отряд «ЛизаАлерт» по региону.
С 19 января местонахождение пенсионера неизвестно.
Приметы: рост 165 сантиметров, нормальное телосложение, седые волосы, голубые глаза.
Был одет в чёрную куртку с синими вставками, тёмно-серые спортивные брюки, чёрные сапоги и тёмно-серую шапку.
Всех, кто обладает информацией о местонахождении Ивана Сарапулова, просят позвонить по номерам 112 или 8-800-700-54-52.
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