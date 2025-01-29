Выплату беременным студенткам 100 тысяч рублей поддержал комитет по бюджету областного Собрания

12:05, 29 января 2025, ПАИ

Заседание комитета по бюджету, финансам и налоговой политике под председательством вице-спикера Александра Братчикова прошло в Псковском областном Собрании депутатов. Основная повестка первого в этом году заседания была посвящена обсуждению изменений в действующие государственные региональные программы, предложенные областным правительством, уточнили в пресс-службе областного Собрания.

Согласно законодательству депутаты рассматривают любые корректировки действующих госпрограмм и выносят рекомендательные решения. Актуализация госпрограмм связана с приведением их показателей в соответствие с цифрами принятого бюджета, а также с появлением новых мероприятий, запланированных в рамках реализации новых федеральных национальных проектов.

В программе «Социальная поддержка граждан» отражены дополнительные меры поддержки, направленные на повышение рождаемости в Псковской области. Среди них – выплата в размере 100 тысяч студенткам при постановке на учёт по беременности и 300 тысяч при рождении третьего и последующего ребёнка. Председатель правительственного комитета по социальной защите Ольга Евстигнеева подчеркнула, что эти пособия будут выплачиваться за счёт федеральной субсидии без учёта критерия нуждаемости.

Решение демографических задач предусмотрено и программой «Комплексное развитие сельских территорий». Как рассказал председатель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов, в программу добавлены показатели по сохранению доли сельского населения. Также в документе отражены мероприятия по развитию и благоустройству территорий – в 2025 году продолжится масштабная реконструкция объектов в Пушкинских Горах общей стоимостью 357 млн рублей.

«И в Порхове, и в Плюссе, и в Дедовичах продолжается строительство и благоустройство по данной программе – это хорошая возможность привлечь дополнительные средства», – оценил эффективность программы и усилия последних лет по развитию сельских территорий Александр Братчиков.

В рамках обсуждения программы «Развитие сельского хозяйства Псковской области», которая также отражает начало реализации новых национальных проектов, депутаты отметили усилия государства, направленные на решение кадровой проблемы в аграрной отрасли. В связи с этим Александр Братчиков поинтересовался, предусмотрены ли средства на обновление материально-технической базы профильных образовательных организаций, на что получил положительный ответ докладчика.

Продолжительную дискуссию вызвало обсуждение программы «Развитие информационного общества». Депутаты в очередной раз заострили внимание на проблеме обеспечения сотовой связью отдалённых деревень с небольшой численностью населения. Законодательство позволяет направлять федеральные средства на установку базовых вышек сотовой связи только там, где проживает не менее 100 человек.

«Бывает даже так, что проживает 98 или 99 человек, но по формальному принципу этот населённый пункт уже не подходит», – признал руководитель управления цифрового развития и связи Виталий Рахманов и рассказал депутатам о комплексе мер, принимаемых для обеспечения сельского населения качественной связью и интернетом.

На сегодняшний день по поручению губернатора сформирован адресный перечень малочисленных деревень и направлена заявка в федеральные министерства на выделение дополнительных средств на установку 63 базовых станций. Как отметил Виталий Рахманов, документ находится на согласовании в Минфине и есть все основания полагать, что решение будет положительным. Кроме того, руководитель управления рассказал о привлечении внебюджетных средств операторов сотовой связи для установки вышек и реализации других мероприятий для покрытия территорий мобильной связью и интернетом. Общий объём финансирования госпрограммы до 2030 года превышает 1 млрд 615 млн рублей.

Обсуждая актуализацию госпрограммы «Формирование современной городской среды», члены комитета затронули тему уборки городских территорий. «К вопросу о комфортной городской среде – дьявол кроется в деталях. У нас трактор «Беларусь» чистит тротуары, которые гораздо уже. Летом газоны начинают восстанавливать, приводят в порядок к сентябрю. Приходит зима – опять давят. Мы гордимся городом, гордимся туристическим потоком, но проседаем в таких мелочах», – обратил внимание вице-спикер Юрий Сорокин.

Мнение коллеги поддержали все члены комитета, отметив, что уборкой общественных пространств занимаются муниципальные власти и этот вопрос надо прорабатывать совместно. Кроме того, парламентарии предложили ввести чёткие стандарты, которые будут регулировать не только сезонную уборку, но и благоустройство территорий после выполнения работ по замене сетей.

По всем 10 рассмотренным региональным государственным программам депутаты вынесли положительные решения с рекомендаций устранить технические замечания в документах, выявленные Счётной палатой и правовым управлением Собрания.