Пропавшего в октябре мужчину разыскивают в Великих Луках
55-летнего Дмитрия Старова продолжают разыскивать в Великих Луках, сообщили ПАИ в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
В последний раз он выходил на связь 20 октября 2024 года, находясь на набережной реки Ловати.
Рост мужчины составляет 165 сантиметров, у него худощавое телосложение. Пропавший был одет в чёрную кепку, синий бушлат, чёрный свитер и такого же цвета ботинки.
Всех, кто располагает информацией о местонахождении Дмитрия Старова, просят обратиться по телефонам в ОМВД России по городу Великие Луки (8 811-53) 5-27-94, 8-911-883-38-83 или 02, 112.
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