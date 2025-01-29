Псковичи могут бесплатно привить домашних животных от бешенства

12:58, 29 января 2025, ПАИ

Бесплатную вакцинацию против бешенства проводит Псковская городская станция по борьбе с болезнями животных, сообщили ПАИ в учреждении.

Псковичи могут прийти со своими питомцами с 9:00 до 19:00 ежедневно, за исключением обеденного времени с 12:00 до 13:00.

Ветстанция находится в Пскове на улице Николая Васильева, 34а. В учреждении напомнили, вакцинация требуется животным ежегодно на протяжении всей их жизни.