Спрос на услуги по переезду вырос у псковичей на 4%

12:44, 29 января 2025, ПАИ

Спрос на услуги по переезду между городами вырос на 4 % среди псковичей в 2024 году, сообщили ПАИ в пресс-службе «Авито» по Северо-Западу.

В прошлом году у псковичей более чем в 2,5 раза вырос спрос на услуги по переезду в другие страны. 44 % респондентов в возрасте 55–63 лет и 48 % в возрасте 65 лет и старше чаще остальных полностью доверяли перевозку личных вещей.

В целом по стране из одного города в другой чаще переезжали жители городов, население в которых доходит до ста тысяч человек, в городах-миллионниках в основном переезжали на новое место жительства в своём же городе.