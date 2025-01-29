На деловое мероприятие приглашают псковских предпринимателей

12:52, 29 января 2025, ПАИ

Центр «Мой бизнес» приглашает псковских предпринимателей на деловое мероприятие «Гранд базар», сообщили ПАИ в организации.

Каждый участник мероприятия сможет рассказать о своём товаре, а также продемонстрировать его перед другими предпринимателями. «Возможность рассказать о своих товарах и услугах другим предпринимателям открывает пространство для интересных коллабораций», – отметили в организации.

Мероприятие пройдёт 6 февраля в конференц-зале центра «Мой бизнес» на улице Гоголя в Пскове. Зарегистрироваться на мероприятие можно по ссылке.

Напомним, что 5 февраля центр «Мой бизнес» проведёт семинар о страховых и пенсионных взносах для малого бизнеса и самозанятых граждан.