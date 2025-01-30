В Госдуме высказались по поводу установки камер в такси

15:53, 30 января 2025, ПАИ

О необходимости установки видеокамер в салонах такси заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Об этом пишет ТАСС.

Депутат отметила, что такие устройства помогут обеспечить безопасность пассажиров и водителей, а также помогут сохранить забытые вещи. Татьяна Буцкая сообщила, что это предложение уже направлено ассоциациям, которые объединяют агрегаторы такси, и в настоящее время идёт активное обсуждение с экспертами.