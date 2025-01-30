В Госдуме высказались по поводу установки камер в такси
О необходимости установки видеокамер в салонах такси заявила первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по вопросам семьи, отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая. Об этом пишет ТАСС.
Депутат отметила, что такие устройства помогут обеспечить безопасность пассажиров и водителей, а также помогут сохранить забытые вещи. Татьяна Буцкая сообщила, что это предложение уже направлено ассоциациям, которые объединяют агрегаторы такси, и в настоящее время идёт активное обсуждение с экспертами.
Псковичам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при пользовании газом в быту
Откуда в псковском архиве появляются новые документы о Великой Отечественной войне, уточнила Наталья Исакова
Около 70 тонн молочной продукции из Франции не пропустили в Россию через Псковскую область
Какие документы времён Великой Отечественной войны хранятся в Госархиве Псковской области, рассказала Наталья Исакова