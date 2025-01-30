Псковичам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при пользовании газом в быту

16:58, 30 января 2025, ПАИ

С началом холодного времени года во время перепадов температур отопительное газовое оборудование испытывает наибольшую нагрузку. Поэтому необходимо особенно тщательно соблюдать правила безопасности при пользовании голубым топливом, призывают псковичей сотрудники «Газпром газораспределение Псков».

Обязательным условием безопасного использования газового оборудования является надлежащее содержание дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов и домовладений.

В частном доме ответственность за проверку исправности дымоходов и вентканалов несёт собственник помещения.

В многоквартирных домах за дымовые и вентиляционные каналы отвечают управляющие компании (УК, ТСЖ, ЖСК).

Во избежание отравления угарным газом при использовании газовых колонок, котлов или печных горелок необходимо соблюдать правила безопасности:

– контролировать состояние дымовых и вентиляционных каналов, содержать в чистоте карманы чистки дымоходов. В случае если дымоход засорен, очистить его;

– для проверки и прочистки дымоходов и вентиляционных каналов вызывать специалистов;

– проверять наличие тяги до включения и во время работы бытового газоиспользующего оборудования;

– очищать от снега и наледи не только крышу, но и газопровод;

– проверять оголовок дымохода или вентканала на предмет обмерзания;

– обеспечивать приток воздуха в помещение, в котором установлено газоиспользующее оборудование;

– не отключать автоматику безопасности и регулирования газовых приборов;

– своевременно проходить техническое обслуживание газового оборудования – не реже одного раза в 12 месяцев.

При обнаружении в помещении утечки газа и срабатывании сигнализаторов или систем контроля загазованности помещений следует:

– немедленно прекратить пользование газовыми приборами;

– перекрыть краны к приборам и на оборудовании;

– незамедлительно открыть двери, окна или форточки для проветривания помещения;

– не зажигать огонь, не курить, не включать / выключать электроосвещение и электроприборы, не пользоваться электрозвонками;

– вывести людей из загазованного помещения;

– по возможности оповестить о мерах предосторожности людей, находящихся в смежных помещениях в многоквартирном доме (в квартирах, в подъезде, коридоре, лестничной клетке и иных);

– из незагазованного помещения вызвать аварийную службу.

«Уважаемые абоненты, будьте внимательны в обращении с газовыми приборами и соблюдайте правила использования газа в быту, в частности необходимо обращать внимание на постоянные изменения метеорологических условий на территории Псковской области (перепады температуры воздуха, сильные порывы ветра, изменение направления ветра, метель, пурга, снегопады). Не подвергайте опасности себя и своих соседей», – призывают специалисты псковичей.

Аварийная газовая служба работает в круглосуточном режиме, в случае возникновения аварийных ситуаций необходимо звонить по телефонам 04, 104 и 112 (с мобильных телефонов).