Около 70 тонн молочной продукции из Франции не пропустили в Россию через Псковскую область

16:02, 30 января 2025, ПАИ

Около 70 тонн молочной продукции не пропустили через российско-латвийскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

В пунктах пропуска инспекторы провели ветеринарный контроль двух импортных партий сухого цельного молока и кондитерских сливок. 68 тонн продукции перевозили из Франции в Казахстан.

Во время контрольных мероприятий установили нарушение письма Россельхознадзора о приостановлении с 20 января 2025 года сертификации всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны. Ограничения введены из-за отсутствия от ветеринарных служб Германии и ЕС информации о принимаемых мерах в отношении очага ящура в Германии.

Ввоз 68 тонн молочной продукции на таможенную территорию ЕАЭС запретили, товар возвратили на сопредельную территорию, уточнили в пресс-службе.