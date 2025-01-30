Около 70 тонн молочной продукции из Франции не пропустили в Россию через Псковскую область
Около 70 тонн молочной продукции не пропустили через российско-латвийскую границу в Псковской области, сообщили ПАИ в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.
В пунктах пропуска инспекторы провели ветеринарный контроль двух импортных партий сухого цельного молока и кондитерских сливок. 68 тонн продукции перевозили из Франции в Казахстан.
Во время контрольных мероприятий установили нарушение письма Россельхознадзора о приостановлении с 20 января 2025 года сертификации всех восприимчивых к ящуру животных и всей подконтрольной государственному ветеринарному надзору продукции, полученной от этих животных, перемещаемых с территории Европейского союза в Россию, в том числе транзита таких товаров по российской территории в третьи страны. Ограничения введены из-за отсутствия от ветеринарных служб Германии и ЕС информации о принимаемых мерах в отношении очага ящура в Германии.
Ввоз 68 тонн молочной продукции на таможенную территорию ЕАЭС запретили, товар возвратили на сопредельную территорию, уточнили в пресс-службе.
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