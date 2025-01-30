Псковские волонтёры передали в госпиталь табуреты для военнослужащих
24 табурета, сделанные руками студентов Псковского политехнического колледжа, передали в госпиталь для военных. Об этом сообщила директор Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачева в своём Telegram-канале.
«Для многих военных, лежащих или испытывающих трудности с передвижением, табуретки становятся необходимостью. Они обеспечивают удобство и комфорт», – пояснила она.
С просьбой о необходимости табуретов к ней обратились сотрудники госпиталя и военные, находившиеся на лечении, далее сообщение передали сотрудникам колледжа.
Ранее сообщалось, что студенты Псковского политехнического колледжа изготовили мебель для военного госпиталя.
Псковичам напоминают о необходимости соблюдения правил безопасности при пользовании газом в быту
Откуда в псковском архиве появляются новые документы о Великой Отечественной войне, уточнила Наталья Исакова
Около 70 тонн молочной продукции из Франции не пропустили в Россию через Псковскую область
Какие документы времён Великой Отечественной войны хранятся в Госархиве Псковской области, рассказала Наталья Исакова