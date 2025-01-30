Псковские волонтёры передали в госпиталь табуреты для военнослужащих

16:28, 30 января 2025, ПАИ

24 табурета, сделанные руками студентов Псковского политехнического колледжа, передали в госпиталь для военных. Об этом сообщила директор Псковского центра молодёжи и общественных инициатив Алеся Михачева в своём Telegram-канале.

«Для многих военных, лежащих или испытывающих трудности с передвижением, табуретки становятся необходимостью. Они обеспечивают удобство и комфорт», – пояснила она.

С просьбой о необходимости табуретов к ней обратились сотрудники госпиталя и военные, находившиеся на лечении, далее сообщение передали сотрудникам колледжа.

Ранее сообщалось, что студенты Псковского политехнического колледжа изготовили мебель для военного госпиталя.