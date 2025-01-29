Псковичка стала победителем городских соревнований по фехтованию в Петербурге

13:08, 29 января 2025, ПАИ

Псковичка Маргарита Соловьёва стала победителем городских соревнований «Стань олимпийцем!» среди девочек 2012–2014 годов рождения. Состязания прошли в Санкт-Петербурге, сообщила корреспонденту ПАИ тренер спортсменки Татьяна Николаева.

За победу боролись около 25 местных спортсменок, а Псков представляла только Маргарита Соловьёва. «Ей последнее время не удавалось выигрывать. Была в числе призёров на протяжении последних двух лет. Это её первая победа», – отметила Татьяна Николаева.

В финале псковская спортсменка проигрывала весь бой, но перевернула матч в концовке, смогла сравнять счёт и вышла вперёд – 12:11.

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