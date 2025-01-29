Программа «Внимание, дети!» с Наталией Соколовой начинается на «Серебряном дожде»

13:07, 29 января 2025, ПАИ

Авторская программа уполномоченного по правам ребёнка в Псковской области Наталии Соколовой «Внимание, дети!» стартует на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове. Её можно будет услышать каждую пятницу в 12:30.

В еженедельной программе детский омбудсмен будет рассказывать о безопасности детей в Псковской области, а также о тех рисках и угрозах, которые могут возникнуть, о способах их избежать.

Первый выпуск, который вышел сегодня, 29 января, посвящён участившемся уходам детей из дома на зимних каникулах. «Мы поговорим о том, что касается каждого взрослого. Для каждого родителя важно знать, что его ребенок находится в комфортных и безопасных условиях. И конечно же, создавать их», – отметила Наталия Соколова.

Кроме того, омбудсмен расскажет о статистике ухода детей из дома, а также о безопасности детей на дорогах.

Выпуски программы также можно будет услышать в подкастах официальной группы ПАИ в соцсети «ВКонтакте».