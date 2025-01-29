Более 26 тонн макулатуры собрали псковские школы и детсады

13:25, 29 января 2025, ПАИ

Более 26 тонн макулатуры собрали юные псковичи в рамках регионального этапа всероссийской акции «Спасаем деревья с эколятами», сообщили ПАИ в комитете по образованию Псковской области.

В акции приняло участие более 50 школ и детских садов. Участники собрали 26 092 килограмма макулатуры. Это означает, что благодаря стараниям юных псковичей было спасено более 435 деревьев, уточнили в профильном комитете.

Напомним, что инициатором проведения акции является Российский экологический оператор. Цель мероприятия – развитие экологической культуры у детей и формирование бережного отношения к природе.