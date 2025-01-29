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Общество

Трёх бывших мигрантов после рейда отвезли в псковский военкомат для постановки на учёт

В Пскове прошёл очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга. В результате трёх бывших мигрантов, а ныне граждан России, после рейда отвезли в псковский военкомат для постановки на учёт. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Всего во время рейда удалось проверить документы более чем у 20 человек. Гражданам, в том числе иностранным, рассказали о правилах и условиях поступления на военную службу по контракту в ВС РФ.

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