Трёх бывших мигрантов после рейда отвезли в псковский военкомат для постановки на учёт

13:27, 29 января 2025, ПАИ

В Пскове прошёл очередной рейд по выявлению бывших мигрантов, скрывающихся от исполнения воинского долга. В результате трёх бывших мигрантов, а ныне граждан России, после рейда отвезли в псковский военкомат для постановки на учёт. Об этом ПАИ сообщили в военном следственном отделе СК России по Псковскому гарнизону.

Всего во время рейда удалось проверить документы более чем у 20 человек. Гражданам, в том числе иностранным, рассказали о правилах и условиях поступления на военную службу по контракту в ВС РФ.