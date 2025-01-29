В Псковском районе пьяный водитель оказался зажат в опрокинувшемся автомобиле

13:32, 29 января 2025, ПАИ

У деревни Наволок в Псковском районе 80-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, а мужчину зажало между сиденьями и крышей.

Прибывшие спасатели деблокировали мужчину и передали его медикам. Помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации. Освидетельствование показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.

На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.

Обстоятельства произошедшего выясняются.