В Псковском районе пьяный водитель оказался зажат в опрокинувшемся автомобиле
У деревни Наволок в Псковском районе 80-летний водитель в состоянии алкогольного опьянения не справился с управлением, в результате автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, а мужчину зажало между сиденьями и крышей.
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
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Фото: Телеграм-канал "Псковская сводка. ПАИ"
Прибывшие спасатели деблокировали мужчину и передали его медикам. Помощь оказывается на месте, решается вопрос о госпитализации. Освидетельствование показало, что водитель находится в состоянии алкогольного опьянения.
На месте работают бригада медицины катастроф, спасатели АСС и сотрудники ГАИ.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
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