Совет Федерации одобрил закон о штрафах за продажу вейпов и сигарет несовершеннолетним

14:08, 29 января 2025, ПАИ

Совет Федерации одобрил закон о штрафах до 2 млн рублей за продажу вейпов и сигарет лицам, не достигшим 18 лет. Об этом сообщает пресс-служба Совета Федерации.

В соответствии с изменениями в статье 14.53 Кодекса об административных правонарушениях Российской Федерации, вводятся штрафы за продажу табачной продукции, никотинсодержащих изделий и подобных товаров несовершеннолетним. Теперь размер штрафа для физических лиц составляет от 200 до 300 тысяч рублей, для должностных лиц – от 500 до 700 тысяч рублей, а для юридических – от полутора до двух миллионов рублей.

Напомним, что проект внесли на рассмотрение в конце ноября.