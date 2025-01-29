Тракторам и грузовикам запретили ездить в Куньинском районе
Временное ограничение движения для тракторов и грузового транспорта ввели в Куньинском районе до 2 февраля, сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём Telegram-канале.
Ограничение ввели в связи с тем, что несколько местных дорог находятся в неудовлетворительном состоянии из-за аномальной погоды.
Дорожники предпринимают необходимые меры для обеспечения проезда. Однако по некоторым населённым пунктам на легковом транспорте проехать невозможно. В то же время тяжёлая техника продолжает усугублять и без того сложное положение. Поэтому было принято решение о временном ограничении движения для грузовиков и тракторов до 2 февраля, уточнил Олег Лебедев.
Глава района попросил граждан с пониманием отнестись к вынужденной мере.
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