Тракторам и грузовикам запретили ездить в Куньинском районе

14:02, 29 января 2025, ПАИ

Временное ограничение движения для тракторов и грузового транспорта ввели в Куньинском районе до 2 февраля, сообщил глава муниципалитета Олег Лебедев в своём Telegram-канале.

Ограничение ввели в связи с тем, что несколько местных дорог находятся в неудовлетворительном состоянии из-за аномальной погоды.

Дорожники предпринимают необходимые меры для обеспечения проезда. Однако по некоторым населённым пунктам на легковом транспорте проехать невозможно. В то же время тяжёлая техника продолжает усугублять и без того сложное положение. Поэтому было принято решение о временном ограничении движения для грузовиков и тракторов до 2 февраля, уточнил Олег Лебедев.

Глава района попросил граждан с пониманием отнестись к вынужденной мере.