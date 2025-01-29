Более трёх тысяч случаев ОРВИ выявили в Псковской области за неделю

14:10, 29 января 2025, ПАИ

3091 случай ОРВИ выявили в Псковской области с 20 по 26 января. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по региону.

Среди всех заболевших 59,1% – это дети. В Пскове зарегистрировали 1275 случаев.

В ведомстве призвали псковичей соблюдать меры безопасности и следить за своим здоровьем.

Добавим, что за неделю с 20 по 26 января заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями в России выросла на 12,9%.