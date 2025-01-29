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Новосокольнический район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков

Новосокольнический район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков сегодня, 29 января. Об этом ПАИ сообщили в администрации муниципалитета.

Новосокольнический район отмечает 81-ю годовщину освобождения от немецко-фашистских захватчиков. Фото здесь и далее: администрация Новосокольнического района

В этот день на мемориале погибшим новосокольничанам прошёл памятный митинг, на который собрались жители, чтобы выразить свою память и уважение тем, кто отдал жизнь за нашу свободу.

Глава района Виталий Соловьёв выступил перед собравшимися и поздравил всех со знаменательной датой.

Передала приветствие от губернатора Михаила Ведерникова и поздравила жителей района с праздником первый заместитель председателя комитета по финансам Псковской области Людмила Павлова.

«Участникам митинга запомнятся своей искренностью, патриотическим настроем выступления малолетней узницы фашистских лагерей, ветерана труда Нины Григорьевны Пячкене, заместителя командира местного отряда «Поиск» Андрея Нисаева, заместителя директора школы города Светланы Рачеевой, а также участника СВО, находящегося в отпуске», – отметили в районной администрации. Выступающие вспомнили о героических боевых и трудовых подвигах, подчеркнули важность сохранения исторической памяти.

Также участники митинга возложили цветы к Вечному огню и памятникам.

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