Ушёл из жизни заслуженный артист России Борис Улитин

14:46, 29 января 2025, ПАИ

Скончался советский, российский актёр театра, кино и дубляжа, заслуженный артист РФ и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин. Об этом сообщил комитет по культуре Санкт-Петербурга.

«Ушёл из жизни заслуженный артист Российской Федерации и житель блокадного Ленинграда Борис Улитин», – говорится в сообщении.

Голосом Бориса Улитина говорят герои более 40 фильмов и мультфильмов. Он дублировал таких персонажей, как Волшебное Зеркало в мультфильме 1937 года «Белоснежка и семь гномов», Бен Франклин в мультфильме 1953 года «Бен и я», Месье д'Арк в мультфильме 1991 года «Красавица и Чудовище». Также его голосом говорили персонажи из «Пиратов Карибского моря», «Терминатора 3», «Звёздных войн», «Чужого против Хищника», «Ночи в музее 2», «Тарзана 2», «Истории игрушек» и других.