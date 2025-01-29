​Акварельных котов научат рисовать в Изборском музее 8 февраля

14:39, 29 января 2025, ПАИ

8 и 9 февраля в рамках работы выставки художницы Елены Базановой «Реальность волшебства» в Изборском музее состоятся художественные мастер-классы и творческие встречи. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе музея-заповедника.

8 февраля с 12:00 до 13:00 пройдёт акварельный мастер-класс для детей и их родителей «Рисуем кота». Участники смогут узнать некоторые секреты техники акварели и под руководством мастера нарисовать любимых животных.

В тот же день с 14:00 до 16:30 пройдёт творческая встреча с художником Еленой Базановой и автором стихов книги «Акварельные коты» Татьяной Павловой-Зеленской. Авторы расскажут о том, как делается детская книга, ответят на вопросы зрителей, проведут викторину для участников и автограф-сессию.

9 февраля с 12:00 до 13:00 запланирован демонстрационный мастер-класс по технике акварели «Букет цветов». С 14:00 до 16:30 пройдёт творческая встреча с художником Еленой Базановой «Реальность волшебства. Путь в искусстве». Художник ответит на вопросы зрителей и проведёт автограф-сессию.

Для участия необходима запись по телефону 8 (8112) 33-16-17.