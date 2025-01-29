Восемь псковичей примут участие в первенстве России по фехтованию на шпагах

14:59, 29 января 2025, ПАИ

Восемь псковичей примут участие в первенстве России по фехтованию на шпагах среди кадетов, которое пройдёт в Волгограде с 2 по 4 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила псковский тренер Татьяна Николаева.

В турнирах примут участие спортсмены 2008–2010 годов рождения. Псков представят Ева Белоцерковская, Каролина Михайлова, Мария Полевикова и Алёна Павлова у девушек, а также Владислав Зимин, Роман Колычев, Марк Муляр и Василий Сергеев у юношей. Соревнования пройдут в личных и командных зачётах. 2 февраля девушки разыграют медали индивидуальных состязаний, 3 февраля сыграют юноши, а 4 февраля в борьбу вступят команды.

Всего на соревнования зарегистрировано 250 юношей и 278 девушек. «Очень хотелось бы, чтобы мы в десятку сильнейших попали. Будем надеяться», – отметила Татьяна Николаева.

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