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Восемь псковичей примут участие в первенстве России по фехтованию на шпагах

Восемь псковичей примут участие в первенстве России по фехтованию на шпагах среди кадетов, которое пройдёт в Волгограде с 2 по 4 февраля. Об этом корреспонденту ПАИ сообщила псковский тренер Татьяна Николаева.

Фото: ПАИ

В турнирах примут участие спортсмены 2008–2010 годов рождения. Псков представят Ева Белоцерковская, Каролина Михайлова, Мария Полевикова и Алёна Павлова у девушек, а также Владислав Зимин, Роман Колычев, Марк Муляр и Василий Сергеев у юношей. Соревнования пройдут в личных и командных зачётах. 2 февраля девушки разыграют медали индивидуальных состязаний, 3 февраля сыграют юноши, а 4 февраля в борьбу вступят команды.

Всего на соревнования зарегистрировано 250 юношей и 278 девушек. «Очень хотелось бы, чтобы мы в десятку сильнейших попали. Будем надеяться», – отметила Татьяна Николаева.

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