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О спецдисциплинах в аграрных классах школ Псковской области рассказала преподаватель Великолукской сельхозакадемии

В Башовской средней школе Локнянского района прошло очередное очное занятие в агроклассе, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Здесь и далее: скриншот из сюжета телеканала «Первый Псковский»

Напомним, что агроклассы призваны сформировать у обучающихся представление о востребованных профессиях в агропромышленном комплексе Псковской области. Ученики аграрных классов могут изучить профессию зоотехника, научиться проводить оценку качества молока и получить другие специальные знания, важные в сельском хозяйстве.

Курирует проект агроклассов в Псковской области Великолукская государственная сельскохозяйственная академия. Преподаватели академии по два раза в месяц выезжают в сельские школы и ведут для детей уроки, также занятия проводятся в онлайн-формате.

«Сельское хозяйство включает в себя различные отросли: растениеводство, животноводство, механизацию сельского хозяйства. По всем этим программам мы осуществляем подготовку. В основном эти занятия по спецдисциплинам, но в то же время у нас предусмотрено более углубленное изучение биологии, химии, физики и математики», – рассказала заведующая кафедрой социально-гуманитарных и естественнонаучных дисциплин ВГСХА Елена Гарская.

«Была тема по биологии, где мы в классе смотрели на живые клетки, как они передвигаются, размножаются. Это было очень интересно, познавательно», – рассказала ученица 8 класса Башовской средней школы София Стамова.

Кроме того, ученики агроклассов посещают с экскурсиями сельскохозяйственные предприятия региона

«Я узнал больше про сельскохозяйственных животных, про то, как это хозяйство ведется, а также как следят за животными», – отметил ученик 8 класса Башовской средней школы Павел Ленин.

Ранее сообщалось, что в Псковской области работает восемь аграрных классов в семи муниципалитетах.

Расширение направлений и открытие новых классов планируется также в Псковском, Порховском и Палкинском районах. Помимо этого, рассматривается вопрос и о присвоении выпускникам этой образовательной программы дополнительных баллов при сдаче государственных экзаменов.

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