ПсковГУ открыл набор в новую школу первой помощи
Псковский государственный университет открыл набор в новую школу первой помощи, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.
Школа первой помощи от волонтеров и медиков Псковской области анонсировала новый набор. Пройти обучение могут все желающие студенты университета и обучающиеся колледжа ПсковГУ. Занятия продлятся с 14 по 16 февраля.
Первое обучение в ноябре прошлого года прошли 15 человек.
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