ПсковГУ открыл набор в новую школу первой помощи

15:50, 29 января 2025, ПАИ

Псковский государственный университет открыл набор в новую школу первой помощи, сообщили ПАИ в пресс-службе вуза.

Школа первой помощи от волонтеров и медиков Псковской области анонсировала новый набор. Пройти обучение могут все желающие студенты университета и обучающиеся колледжа ПсковГУ. Занятия продлятся с 14 по 16 февраля.

Первое обучение в ноябре прошлого года прошли 15 человек.