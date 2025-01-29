Псковские школьники смогут принять участие в весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности

15:49, 29 января 2025, ПАИ

Школьники Псковской области смогут принять участие в весенней сессии онлайн-уроков по финансовой грамотности. Она пройдёт с 30 января по 18 апреля, сообщили ПАИ в отделении по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России.

На курсах учащимся объяснят как не стать жертвой мошенников, кто такие дропы и почему это опасно, а также как защитить свои аккаунты от взлома и избежать денежных потерь. Всего включено 29 занятий, они будут проходить с 01:00 до 18:00 по московскому времени.

Выбрать урок и зарегистрироваться для участия в нём можно на сайте проекта.

Напомним, что Банк РФ проводит онлайн-уроки по финансовой грамотности с 2015 года, общее число их просмотров составляет почти 26 миллионов.