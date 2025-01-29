Почти 2 млн рублей перевела псковичка мнимому сотруднику Центрального банка

16:05, 29 января 2025, ПАИ

Почти 2 млн рублей перевела псковичка мнимому сотруднику Центрального банка, сообщили ПАИ в прокуратуре Пскова.

Неизвестный, представившийся сотрудником банка, с помощью сообщений в «Телеграме» добился от женщины того, что она перевела 1 млн 900 тысяч рублей на «безопасный счёт».

Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Санкция ч. 4 ст. 159 УК РФ предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.