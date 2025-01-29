Посвящённый памяти жертв Холокоста урок мужества прошёл в 29-й гимназии в Пскове

17:19, 29 января 2025, ПАИ

Урок мужества, посвящённый памяти жертв Холокоста, прошёл в 29-й гимназии в Пскове. Его провёл участник СВО, ветеран боевых действий, социальный координатор филиала фонда «Защитники Отечества» Никита. Об этом ПАИ сообщили в филиале фонда «Защитники Отечества» в Псковской области.



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» Псковской области



Фото: филиал фонда «Защитники Отечества» Псковской области











«Сегодня в нашей гимназии прошло замечательное мероприятие совместно с фондом «Защитники Отечества». Детям рассказали о Холокосте, о том, почему необходимо знать и помнить свою историю», – поделилась советник директора по воспитанию 29-й гимназии Оксана Кривенкова.

В мероприятии также приняли участие волонтёры движения «Молодая гвардия». С детьми провели мастер-класс по изготовлению оригами – белых журавликов – символа победы, свободы и памяти жертв Холокоста.