Перспективы аграрного сектора и уже достигнутые показатели обсудили в Псковском областном Собрании

17:21, 29 января 2025, ПАИ

Заседание комитета по экономической политике, агропромышленному комплексу, экологии и природопользованию под председательством Андрея Козлова прошло в Псковском областном Собрании накануне январской сессии регионального парламента. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе областного Собрания.

В рамках рассмотрения подготовленных областным правительством изменений действующих региональных госпрограмм депутаты обсудили планы развития сельского хозяйства и прошлогодние результаты работы региональных аграриев.

Говоря о перспективах, руководитель комитета по сельскому хозяйству и государственному техническому надзору Николай Романов отметил, что отрасль вступает в пятилетний цикл реализации новых национальных проектов. В госпрограмму «Развитие сельского хозяйства» включён новый региональный проект «Кадры в агропромышленном комплексе». При этом сохраняются задачи увеличения объёма производства и переработки сельскохозяйственной продукции, обеспечения продовольственной безопасности, наращивания объёмов экспорта аграрной продукции.

Также Николай Романов доложил депутатам, что по итогам 2024 года аграрная отрасль региона показала прирост 30 %. По производству свинины регион лидирует на Северо-Западе – в прошлом году великолукский свиноводческий комплекс произвёл 453 тонны мяса, для сравнения: в 2009 году этот показатель составлял 90 тысяч тонн.

В растениеводстве существенно перевыполнены все показатели, за исключением сбора зерна. Прирост по молоку составляет 6 %. «В этом году планируем начать строительство ещё двух новых молочно-товарных ферм с общим поголовьем четыре тысячи голов. Так что в целом ещё лет пять Псковская область должна стабильно держаться в плюсе», – озвучил прогноз развития региональной аграрной отрасли председатель профильного исполнительного органа.

Андрей Козлов поинтересовался ситуацией с мелиорацией сельхозугодий в регионе, напомнив, что ранее взятые темпы – 12 тысяч гектаров в год снизились из-за изменившегося порядка федерального финансирования этих работ. Николай Романов подтвердил, что выбор земель под мелиорацию остаётся за Москвой и у региона нет возможности делать собственные передвижки. В 2024 году мелиоративные работы выполнены на четырёх тысячах гектаров.

Заместитель парламентского комитета Владимир Кузь попросил прокомментировать ситуацию с нехваткой инкубаторного яйца. Руководитель правительственного комитета подтвердил, что такая проблема существует по всей стране. Её решению в регионе будет способствовать строительство новой фабрики инкубаторного яйца – такие планы есть у птицефабрики «Псковская».

В завершение обсуждения госпрограммы «Развитие сельского хозяйства» были озвучены цифры финансирования отрасли в 2025 году. С учётом средств индивидуальной программы развития Псковской области объём государственной поддержки аграриев превышает 1,5 млрд рублей.

Кроме того, на заседании комитета депутаты рассмотрели ряд региональных государственных программ, а также поддержали обращение Государственного Совета – Хасэ Республики Адыгея к министру энергетики России о внесении изменений в федеральное законодательство, которые обяжут органы местного самоуправления передавать находящиеся в муниципальной собственности объекты газоснабжения в безвозмездное владение и пользование профильным организациям, входящим в региональные системы газоснабжения.