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Делегация Псковской области приняла участие в церемонии открытия XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений

Торжественное пленарное заседание XXXIII Международных Рождественских образовательных чтений «80-летие Великой Победы: память и духовный опыт поколений» состоялось в Государственном Кремлёвском дворце в Москве под председательством святейшего патриарха Московского и всея Руси Кирилла сегодня, 29 января. В мероприятии приняла участие и псковская делегация, сообщили ПАИ в Псковской епархии.

Фото здесь и далее: Псковская епархия

В состав делегации Псковской епархии вошли митрополит Псковский и Порховский Матфей, руководитель отдела религиозного образования и катехизации протоиерей Роман Ледин, руководитель отдела по социальному служению протоиерей Андрей Большанин, руководитель молодёжного отдела иерей Тигрий Агаджанян, настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора города Пскова иеромонах Алексий (Годлевский), председатель комитета по туризму Псковской области Марина Егорова, начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев, временно исполняющая обязанности ГАУ "Туристский информационный центр" Александра Федотова, директор псковской гимназии № 28 с изучением основ православной культуры Ольга Замирская, администрация и педагоги социально-культурного центра "Троицкий" при кафедральном соборе города Пскова, победители регионального этапа всероссийского конкурса «За нравственный подвиг учителя», педагоги региональных учебных заведений и воскресных школ епархии.

Патриарх Кирилл, председатель Международных Рождественских чтений, выступил с основным докладом перед участниками торжественного собрания.

Отметим, в зале Государственного Кремлёвского дворца собралось свыше пяти тысяч человек: преосвященные архипастыри – члены Священного синода и Высшего церковного совета, главы экзархатов, митрополий и епархиальные архиереи Русской православной церкви, представители поместных православных церквей, члены Межрелигиозного совета России, полномочные представители президента Российской Федерации в федеральных округах, представители обеих палат российского парламента, руководители и представители федеральных и региональных органов власти, ректоры и представители свыше 250 российских и зарубежных вузов, директора и педагоги общеобразовательных организаций, священнослужители, приходские специалисты, деятели науки и культуры.

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