Псковские приставы взыскали с мужчины более двух миллионов за нарушение обязательств по договору займа

19:29, 29 января 2025, ПАИ

Псковские судебные приставы помогли взыскать с мужчины долг в размере 2 миллионов 186 тысяч рублей. Такая сумма была указана в договоре займа, однако заёмщик не смог вернуть деньги своему знакомому в установленный срок. Самостоятельно уладить конфликт у сторон не получилось, поэтому потерпевший обратился в суд, сообщили ПАИ в УФССП России по Псковской области.

Рассмотрев материалы дела, суд обязал мужчину выплатить задолженность по договору займа. Тот не торопился выплачивать, несмотря на то что был проинформирован о последствиях неисполнения решения суда.

Только после запрета на регистрационные действия в отношении принадлежащих должнику недвижимости и автотранспортного средства у него появилась мотивация к погашению задолженности, добавили в УФССП России по Псковской области.