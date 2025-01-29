Порядка 570 млн рублей направлено на сохранение лесов и водных объектов Псковской области в рамках нацпроекта «Экология»

21:33, 29 января 2025, ПАИ

Порядка 570 миллионов рублей направлено на сохранение лесов и водных объектов Псковской области в рамках президентского нацпроекта «Экология». Результаты реализации двух региональных проектов – «Сохранение лесов» и «Сохранение уникальных водных объектов» – обсудил губернатор Псковской области Михаил Ведерников с председателем комитета по природным ресурсам и экологии Виктором Мусатовым. Об этом глава региона сообщил в своём телеграм-канале.

«Первый этап реализации нацпроектов завершён. На сохранение лесов и уникальных водных объектов направлено полмиллиарда рублей, если быть точным – 570 миллионов. В профильном комитете Госдумы нам поставили твёрдую четвёрку», – заметил Михаил Ведерников.

Виктор Мусатов отметил, что существенные средства были направлены на приобретение лесопожарной техники, а также на реализацию лесовосстановления.

«Нам удалось в рамках региональных проектов решить очень важные для Псковской области вопросы. Из 483 миллионов рублей более 400 миллионов было выделено на мероприятия по организации специализированной лесопожарной техники. Для сравнения: норматив оснащённости нашего учреждения в 2019 году составил 62 %. А благодаря реализации проекта удалось закупить 99 единиц техники, которые передали специализированным организациям. Уже в 2020 году, понимая, что проект будет иметь продолжение, мы пошли на создание шести дополнительных лесопожарных станций для обеспечения оперативности тушения лесных пожаров. Уже в 2024 году регион вошёл в топ-5 рейтинга опеаративности тушения лесных пожаров», – отметил глава профильного комитета.

Второй региональный проект – «Сохранение уникальных водных объектов» – реализуется с 2021 года. На проект расчистки Псково-Чудского озера и реки Псковы Росводресурсами выделено порядка 80 миллионов рублей. Очистили семь километров реки Псковы: от дамбы и вверх по течению в сторону Любятово.

«Все работы выполнены либо в срок, либо с опережением. Были два ответственных подрядчика, благодаря им и деятельности строительного надзора удалось выполнить все работы согласно графику», – добавил Виктор Мусатов.