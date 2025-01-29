83-ю годовщину освобождения Усвят от немецко-фашистских захватчиков отметили в Псковской области

21:53, 29 января 2025, ПАИ

83-ю годовщину освобождения посёлка Усвяты от немецко-фашистских захватчиков отметили в районном центре сегодня, 29 января. В честь праздника на сцене Усвятского районного дома культуры прошёл фестиваль патриотической песни «Сердце солдата». Об этом пишет районная газета «Новая жизнь».

Со словами приветствия к гостям праздника обратился глава Усвятского муниципального округа Дмитрий Петров. Поздравляя присутствующих, он открыл Год защитника Отечества и пожелал усвятичам и гостям посёлка мирного неба и счастья, здоровья и благополучия. Слово передали заместителю председателя комитета по управлению госимуществом Александру Можаеву, который передал слова поздравлений в адрес усвятичей от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова.

В XV фестивале патриотической песни «Сердце солдата» приняли участие гости из Пскова, Пустошки, Великолукского района, Невеля, Себежа, приехали поздравить усвятичей представители Велижа, Рудни Смоленской области и посёлка Езерище Городокского района Республики Беларусь. С поздравительными музыкальными приветами выступили солисты и вокальные группы из районного центра культуры и детской музыкальной школы.

Для гостей праздника звучали песни о Великой Отечественной войне, о героях войны, о сражениях, событиях и о любви к Родине и России.