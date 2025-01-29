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Общество

Каменную ограду вокруг церкви Сорока Севастийских Мучеников реставрируют специалисты в Печорах

В Печорах подрядчик выполняет работы по реставрации каменной ограды вокруг территории церкви Сорока Севастийских Мучеников. Специалисты также приступили к реставрации гранитных ступеней центрального входа, а внутри церкви ведутся работы по монтажу каркаса полов. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)».

Фото: АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)»

На кровле церкви Сорока Севастийских Мучеников приступили к монтажу стропильных конструкций.

Отмети, церковь Сорока Мучеников в городе Печоры – первая церковь в подмонастырской слободе. В 1540 году деревянная церковь была перенесена с территории монастыря. По данным писцовых книг, она горела не менее трёх раз. В 1799 году на месте обветшавшего деревянного храма началось строительство каменного, ныне существующего.

Благодаря археологическим раскопкам, проведённым в 2022–2023 годах на территории храма, были обнаружены захоронения, которые находились на кладбище первоначального деревянного храма, построенного в последней трети XVI века.

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