В Псковской области увеличилось число пожаров, связанных с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования
В Псковской области увеличилось число пожаров, связанных с нарушением правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Об этом сообщил начальник отдела административной практики и дознания ГУ МЧС России по Псковской области Владислав Соболев в программе «Место встречи» на радио «7НЕБО».
«Если брать текущий год, из 80 пожаров 16 произошло по причине нарушения правил устройства и эксплуатации электрооборудования. Это составляет 20 % от общего числа пожаров. Увеличение связано с тем, что граждане часто пренебрегают элементарными требованиями правил противопожарной безопасности. К сожалению, следствием этого становятся пожары, при которых нередко гибнут люди», – отметил Владислав Соболев.
Он также напомнил, что нельзя эксплуатировать провода и кабели с видимыми нарушениями изоляции, пользоваться электронагревательными приборами, не имеющими тепловых устройств защиты или с отломанными терморегуляторами, использовать нестандартные и самодельные электронагревательные приборы, оставлять утюги и другие выделяющие тепло приборы, подключённые к сети, без присмотра.
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