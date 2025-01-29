В США пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом и упал в реку

08:22, 30 января 2025, ПАИ

В США пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолётом Black Hawk и упал в реку. Происшествие случилось вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне около 21:00 по местному времени.

Известно, что на борту вертолёта было трое военнослужащих, а в самолёте – 64 человека. На реке Потомак проводят масштабную поисково-спасательную операцию. Сообщается, что несколько человек уже достали живыми из воды. Сколько человек погибло в авиакатастрофе, пока не известно.