В США пассажирский самолёт столкнулся с военным вертолётом и упал в реку
В США пассажирский самолёт Bombardier CRJ700 столкнулся с военным вертолётом Black Hawk и упал в реку. Происшествие случилось вблизи аэропорта имени Рональда Рейгана в Вашингтоне около 21:00 по местному времени.
Известно, что на борту вертолёта было трое военнослужащих, а в самолёте – 64 человека. На реке Потомак проводят масштабную поисково-спасательную операцию. Сообщается, что несколько человек уже достали живыми из воды. Сколько человек погибло в авиакатастрофе, пока не известно.
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