62-летнюю воровку продуктов задержали в Великих Луках

09:55, 30 января 2025, ПАИ

29 января около 10:00 на пульт дежурного отдела вневедомственной охраны Росгвардии из гипермаркета на улице Ставского в Великих Луках поступил сигнал «Тревога». На место происшествия был направлен экипаж группы задержания. В магазине росгвардейцы задержали 62-летнюю гражданку , которая похитила из торгового зала продукты, сообщили ПАИ в пресс-службе ведомства.

В тот же день около 18:00 сотрудники Росгвардии, патрулируя улицы Пскова, получили от дежурного сигнал о срабатывании тревожной кнопки в местном гипермаркете. Росгвардейцы выдвинулись на место происшествия и по прибытии задержали 40-летнего псковича, который украл спиртное.