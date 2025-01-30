Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Великолукский студент стал победителем всероссийских соревнований по фигурному катанию

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Дмитрий Студеникин стал победителем всероссийских соревнований по фигурному катанию на призы президента ФФКМ. Старты прошли в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

Великолукский студент стал победителем всероссийских соревнований по фигурному катанию. Фото: пресс-служба ВЛГАФК

Дмитрий Студеникин соревновался в танцах на льду в дуэте с Миланой Кузьминой. Они набрали 192,13 балла в зачёте среди мастеров спорта.

Студеникин является студентом первого курса ВЛГАФК.

Видео и фото с соревнований, эксклюзивные комментарии псковских спортсменов, ссылки на трансляции и многое-многое другое есть в нашем Telegram-канале «ПАИ. Спортинформ».

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>












30 января 2025

Великолукский студент стал победителем всероссийских соревнований по фигурному катанию
29 января 2025

83-ю годовщину освобождения Усвят от немецко-фашистских захватчиков отметили в Псковской области
29 января 2025

Восемь псковичей примут участие в первенстве России по фехтованию на шпагах
29 января 2025

Псковичка стала победителем городских соревнований по фехтованию в Петербурге
29 января 2025

Команда Псковской области стала серебряным призёром чемпионата России по стрельбе из лука
29 января 2025

Великолукский боец ММА Руслан Шамилов номинирован на награду «Дебют года» промоушена ACA
28 января 2025

Спортсмены Псковской области пройдут отбор на первенство России по биатлону
28 января 2025

Мужская сборная Псковской области вышла в финал чемпионата России по стрельбе из лука

© 2001-2025 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...