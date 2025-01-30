Великолукский студент стал победителем всероссийских соревнований по фигурному катанию

10:50, 30 января 2025, ПАИ

Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Дмитрий Студеникин стал победителем всероссийских соревнований по фигурному катанию на призы президента ФФКМ. Старты прошли в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.

Дмитрий Студеникин соревновался в танцах на льду в дуэте с Миланой Кузьминой. Они набрали 192,13 балла в зачёте среди мастеров спорта.

Студеникин является студентом первого курса ВЛГАФК.

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