Великолукский студент стал победителем всероссийских соревнований по фигурному катанию
Студент Великолукской государственной академии физической культуры и спорта (ВЛГАФК) Дмитрий Студеникин стал победителем всероссийских соревнований по фигурному катанию на призы президента ФФКМ. Старты прошли в Москве, сообщили ПАИ в пресс-службе ВЛГАФК.
Дмитрий Студеникин соревновался в танцах на льду в дуэте с Миланой Кузьминой. Они набрали 192,13 балла в зачёте среди мастеров спорта.
Студеникин является студентом первого курса ВЛГАФК.
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Великолукский студент стал победителем всероссийских соревнований по фигурному катанию
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