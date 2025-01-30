Цены на кофе в России вырастут на 20%

11:22, 30 января 2025, ПАИ

Цены на кофе в России вырастут на 20 % уже этой весной, пишет газета «Ведомости».

Так, крупнейшие поставщики уже уведомили торговые сети о повышении отпускных цен на зерновой кофе с 1 марта. Также, согласно источникам газеты, это будет не единственное повышение цен на продукт.

Причинами роста цен стали проблемы с сырьём, засуха в странах-производителях, а также стремительный рост цен на сорта кофе. Так, в прошлом году арабика подорожала практически на 70 %, а робуста – на 62 %.

Ранее сообщалось, что рост цен на кофе значительно повлиял на годовую инфляцию в Псковской области – по итогам ушедшего года она составила 8,47 %.