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Ещё одна группа контрактников из Псковской области отправилась на военную службу

Еще одна группа контрактников из Псковской области начала свою военную службу в Вооруженных силах России. Об этом сообщает телеканал «Первый Псковский».

Еще одна группа контрактников из Псковской области начала свою военную службу в Вооруженных силах России. Скриншот из выпуска телеканала

Псковичи, заключившие контракт с Минобороны, поделились своей мотивацией отправиться в зону проведения СВО. «Я готов. Есть желание отдать долг Родине», – сообщил один из военнослужащих.

Перед отправкой кандидаты прошли инструктаж и медицинский осмотр, получили сухпайки и форму.

Добавим, что сегодня при поступлении на военную службу от года и более военнослужащие получают единовременную выплату в размере 800 тысяч рублей, служебное жильё или возможность быстрого приобретения квартиры за счёт Министерства обороны через накопительную ипотечную систему.

Ещё одна привилегия – бюджетные места в вузах для детей. Заработная плата контрактников составляет от 210 тысяч рублей. Также им предоставляется оплачиваемый 30-дневный отпуск. Кроме того, согласно указу президента, с граждан, которые заключили контракт с 1 декабря 2024 года, списывают задолженности в размере до десяти миллионов рублей.

Псковичам, желающим поступить на службу в Вооружённые силы России на контрактной основе, необходимо обращаться по адресу: Псков, улица Первомайская, 38 или по телефону 66-73-45.

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