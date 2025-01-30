Зимний Кубок Пскова по лёгкой атлетике пройдёт на «Машиностроителе»

12:56, 30 января 2025, ПАИ

Зимний Кубок Пскова по лёгкой атлетике пройдёт на стадионе «Машиностроитель» 31 января и 1 февраля. Об этом ПАИ сообщили в комитете по физической культуре, спорту и делам молодёжи администрации Пскова.

Соревнования пройдут в трёх возрастных группах: 2010-2011 годы рождения, 2008-2009 годы рождения, а также 2007 год рождения и старше.

По программе состязания пройдут в беге на 60, 400, 800, 1 500 метров, 60 метров с барьерами, а также прыжках в высоту и длину.

Главным судьёй соревнований является тренер спортшколы «Надежда» Анна Шкробинец.

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