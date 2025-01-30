Тело женщины обнаружили в канаве на окраине Дно
Тело женщины обнаружили в канаве на улице Социалистической у выезда из города Дно, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ»
По словам очевидцев, женщина была жительницей деревни Скугры. Сегодня они видели, как она передвигалась на велосипеде.
На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции и Следственного комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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