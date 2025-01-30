Тело женщины обнаружили в канаве на окраине Дно

11:38, 30 января 2025, ПАИ

Тело женщины обнаружили в канаве на улице Социалистической у выезда из города Дно, сообщает Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».

По словам очевидцев, женщина была жительницей деревни Скугры. Сегодня они видели, как она передвигалась на велосипеде.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения, сотрудники полиции и Следственного комитета. Обстоятельства произошедшего выясняются.