Редкое астрономическое явление смогут увидеть жители Псковской области 31 января, 1 и 2 февраля
Редкое астрономическое явление смогут увидеть жители Псковской области 31 января, 1 и 2 февраля. О том, что именно будут «показывать» на небе, сообщается в группе «Astro Adventures | Космос и приключения» в соцсети «ВКонтакте».
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Фото: Astro Adventures | Космос и приключения
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Фото: Astro Adventures | Космос и приключения
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Фото: Astro Adventures | Космос и приключения
В эти дни вечером после заката Луна в фазе молодого серпа сблизится с Венерой и Сатурном. Действие будет происходить в юго-западной части неба. Отыскать светила будет не трудно, они будут самыми яркими на небосклоне, а у Луны будет хорошо виден пепельный свет.
Следующая подобная конфигурация будет не скоро.
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