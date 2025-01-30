Редкое астрономическое явление смогут увидеть жители Псковской области 31 января, 1 и 2 февраля

12:00, 30 января 2025, ПАИ

Редкое астрономическое явление смогут увидеть жители Псковской области 31 января, 1 и 2 февраля. О том, что именно будут «показывать» на небе, сообщается в группе «Astro Adventures | Космос и приключения» в соцсети «ВКонтакте».



Фото: Astro Adventures | Космос и приключения



Фото: Astro Adventures | Космос и приключения



Фото: Astro Adventures | Космос и приключения





В эти дни вечером после заката Луна в фазе молодого серпа сблизится с Венерой и Сатурном. Действие будет происходить в юго-западной части неба. Отыскать светила будет не трудно, они будут самыми яркими на небосклоне, а у Луны будет хорошо виден пепельный свет.

Следующая подобная конфигурация будет не скоро.