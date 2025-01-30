К демонтажу рекламного экрана приступили на площади Ленина в Пскове
К демонтажу рекламного экрана приступили на площади Ленина в Пскове, передаёт корреспондент ПАИ.
Напомним, из-за задолженности владельца светодиодного экрана – ООО «Городской формат» – администрация Пскова решила отказаться от договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции. В апреле 2024 года администрация уведомила «Городской формат» об отказе от договора.
В июне 2024 года вынесено постановление о демонтаже рекламной конструкции.
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