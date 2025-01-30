Начальник регионального УМВД: В Псковской области редко нарушается запрет на запуск квадрокоптеров
В Псковской области «нечасто» нарушается запрет на запуск квадрокоптеров. Об этом сообщил начальник УМВД России по Псковской области генерал-майор полиции Алексей Овсянников на пресс-конференции 30 января, посвящённой итогам работы ведомства в 2024 году.
Он также добавил, что «если нужно легально запустить беспилотник, всё достаточно просто: нужно обратиться и получить разрешение». Как правило, разрешение выдается компаниям и учреждениям в случае обоснованной необходимости.
Напомним, что указом губернатора Михаила Ведерникова с 5 мая 2023 года на территории Псковской области запрещено использовать гражданские БПЛА. Нарушение запрета будет преследоваться по закону. В случае обнаружения неизвестных летательных аппаратов необходимо звонить по телефону 112.
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